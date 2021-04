ASSE, FC Nantes, OL, OM, PSG : les supporters de retour dans les stades cette saison !

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

Europe 1 l'a annoncé il y a quelques minutes : la réouverture des établissements sportifs de plein air et couverts pour les spectateurs est dans les tuyaux. Et pourrait même être affective à compter du 19 mai ! La jauge serait ainsi fixée à 800 en intérieur et 1 000 en extérieur.

Cela pourrait concerner la finale de la Coupe de France, prévue le 19 mai, et l'ultime journée de Ligue 1, le week-end du 23 mai. Au programme, ASSE-Dijon, Nantes-Montpellier, Metz-Marseille, Lyon-Nice, Brest-PSG, Strasbourg-Lorient et Angers-Lille. Une dernière journée de Ligue 1 qui risque fort d'être décisive pour l'obtention du titre de champion de France. Certains régions, toutefois, ou l'épidémie de Covid-19 est plus forte, pourraient ne pas permettre la tenue de matches avec du public.

Si le calendrier reste à confirmer, il est fort possible qu'à partir du 9 juin, les établissements sportifs accueillent jusqu'à 5 000 personnes, toujours selon des règles sanitaires strictes.