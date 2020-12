ASSE, FC Nantes, OL, OM, PSG : Mediapro c'est fini, la justice valide l'accord avec la LFP (Officiel)

Zapping But! Football Club ASSE : satisfactions, déceptions... le premier bilan de la saison des Verts

C'était attendu et ce serait officiel. Et c'est RMC qui l'annonce à l'instant : le Tribunal de commerce de Nanterre aurait validé ce mardi l'accord passé par Mediapro avec la LFP, la Ligue de Football Professionnel. Cette dernière récupère donc ses droits TV pour la Ligue 1 et la Ligue 2, dans l'optique de les revendre à un diffuseur solvable (Canal + ?) C'est une décision capitale pour le présent et l'avenir du football français, les clubs pouvant espérer toucher une importante manne financière si les droits TV sont vite reattribués.

Mediapro, qui avait récupéré les droits TV du football français pour la période 2020-2024, pour plus de 800 millions d'euros annuels, renonce donc à ces droits. La LFP renonce elle à toute action en justice contre l'opérateur sino-espagnol. Cet accord entre Mediapro et la LFP avait été élaboré aux environs de 100 millions d'euros. 64 millions ont déjà été touchés par la LFP.