ASSE FC Nantes, OL, OM, PSG : Mediapro, Canal +, réunion de la dernière chance ce soir ?

Les jours se suivent et se ressemblent au sujet des Droits TV. Depuis l'échec Mediapro qui, rappelons-le, continue de retransmettre mes matches de Ligue 1 et de Ligue 2 sans rien payer, la LFP tente, vaille que vaille, de trouver une solution. Sauf que Canal +, qui a refusé comme BeIN Sports et RMC Sports, de participer au nouvel appel d'offres, a également dit non pour payer des matches au coup par coup.

Résultat, la LFP n'a plus de diffuseur à compter des prochains jours. Raison suffisante pour que, selon l'Equipe, la Ligue de Football Professionnel réunisse, ce jeudi à 17 heures, son conseil d'administration afin de décider de la suite des opérations. Et surtout d'essayer de sortir de l'impasse dans laquelle elle s'est engouffrée. Car, pendant ce temps-là, le déficit des clubs français augmente chaque jour davantage....