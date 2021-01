ASSE, FC Nantes, OL, OM, PSG : Mediapro et Téléfoot, la mascarade va durer !

Certains en rigolent, d'autres, comme les présidents de clubs, commencent déjà à en pleurer. Telle est la situation actuelle au sujet du groupe sino-espagnol, Mediapro, qui plonge l'ensemble des clubs de L1 et de L2 dans une situation financière ô combien préoccupante. Comme vous le savez, sans doute, Mediapro a signé un chèque de 100 millions d'euros à la LFP avant les fêtes de Noël. Pour ? Rendre les droits TV et, surtout, ne pas être attaqué devant la justice pour non-paiement de son contrat.

Et que se passe-t-il désormais ? Rien. Ainsi, pendant que le groupe Canal + se fait désirer, et que les clubs se rapprochent tous d'un possible dépôt de bilan, la Ligue 1 continue. Et, début février, si vous souhaitez regarder les matches de la 23e journée, il faudra vous orienter sur...Téléfoot ! Ça se passe comme ça dans le football français...

Le programme de la 23e journée :

Mercredi 3 février :

19h00 : Girondins de Bordeaux – LOSC

19h00 : FC Metz - Montpellier Hérault SC

19h00 : Stade de Reims – Angers SCO

19h00 : Stade Rennais F.C. - FC Lorient

19h00 : RC Strasbourg Alsace – Stade Brestois 29

21h00 : Paris Saint-Germain - Nîmes Olympique

21h00 : RC Lens – Olympique de Marseille

21h00 : Dijon FCO – Olympique Lyonnais

21h00 : AS Monaco – OGC Nice

21h00 : AS Saint-Étienne – FC Nantes