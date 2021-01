ASSE, FC Nantes, OL, OM, PSG : Mediapro, la mauvaise blague va continuer...

Ce pourrait être un spectacle des guignols. Avec, dans les rôles de clowns, les responsables de la Ligue de Football Professionnels, anciens et actuels. Ceux qui ont signé le contrat avec Mediapro, le groupe sino-espagnol qui ne paye pas ses dettes, et ceux qui laissent aujourd'hui, au contraire de toutes les règles, une chaîne diffuser des matches de Ligue 1 et de Ligue 2 sans s'acquitter du moindre centime.

Elle n'a donc rien payé, mais la chaîne Téléfoot va poursuivre la diffusion des rencontres jusqu’au 3 février, a indiqué vendredi à l’Agence France Presse une source proche du dossier. Pour rappel, mais qui s'en soucie au vu du marasme qui règne dans le football français, l’accord de Mediapro avec la LFP prévoyait un arrêt au 31 janvier. L'Agence France Press eévoque même la possibilité d'une diffusion au-delà du 3 février.

Et pendant ce temps-là, les clubs ne touchent rien....