Un signe. Et qui a toute son importance alors que la Ligue de Football Professionnel doit faire tout son possible pour que Canal + revienne dans le jeu de la Ligue 1 et paye des droits TV conséquents. Mediapro mis hors-jeu, le groupe sino-espagnol ne payant pas ses droits, La LFP vient donc d'annoncer, et au travers d'un beau communiqué...,que le Trophée des champions entre le PSG et l'OM, reporté au 13 janvier 2021 en raison du Covid-19, sera diffusé par la chaîne cryptée. Et ce pour la première fois depuis 2012.

La LFP parle même, tenez-vous bien, d'un "grand retour sur les antennes du groupe Canal". Ultime précision, la LFP indique que le match PSG-OM, qui aura lieu à Lens, sera co-diffusé en direct par Téléfoot.