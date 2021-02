ASSE, FC Nantes, OL, OM, PSG : un candidat surprenant pour les droits TV, BeIN Sports renonce

Le (mauvais) sketch des Droits TV à la LFP se poursuit. Alors que Mediapro, et sa chaine Téléfoot, continue de diffuser des matches sans rien payer, on a appris ce matin que Canal + avait décidé de boycotter le nouvel appel d'offres. Le quotidien l'Equipe a également précisé que la chaîne qatarie, BeIN Sports, n'avait pas, non plus, formulé d'offres. Ce qui est tout sauf une bonne nouvelle pour les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 dont les finances sont déjà très mal en point.

Par ailleurs, et ce n'est pas l'information la moins surprenante du jour, Jean-Michel Roussier, le directeur éditorial de Téléfoot, a participé, mais en son nom propre, à l'appel d'offres. Sans que l'on sache le montant proposé....