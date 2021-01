ASSE, FC Nantes, OL, OM, PSG : un nouveau diffuseur se propose de succéder à Mediapro !

Droits TV dans le football français, épisode on ne sait plus trop combien. On vient en effet d'apprendre, via une information du Figaro, que le groupe M6 avait proposé, dans un courrier à la Ligue de Football Professionnel, de retransmettre en clair quelques rencontres en attendant un nouveau diffuseur officiel.

Le président du directoire de la chaîne, Nicolas de Tavernost, écrit ceci : "Sans vouloir s'immiscer dans les discussions actuelles autour des droits de la Ligue 1, nos chaînes n'ayant pas vocation à se porter acquéreurs de lots, nous souhaitions toutefois vous indiquer que [...] nous pouvions mettre à votre disposition nos antennes pour la diffusion de tel ou tel match afin d'offrir de la visibilité à votre compétition et ses sponsors, éviter toute rupture de diffusion et assurer ainsi le lien social nécessaire autour de la diffusion de la Ligue 1."

Pour rappel, M6 est déjà présent dans l'univers qui ballon rond. En étant diffuseur de l'Euro 2020 l'été prochain et des matches de l'équipe de France.