ASSE, FC Nantes, OM, OL, PSG : Canal+ pas décidé à passer à l'action avant 2021 ?

La crise des droits TV ouverte depuis que Mediapro s'est montré incapable d'effectuer les versements prévus dans son contrat n'est pas prête de s'arrêter. En effet, le président de la LFP, Vincent Labrune, a fait plusieurs annonces fortes aux présidents de Ligue 1 et elles ne sont pas spécialement positives. La première d'entre elles, c'est que le passage de témoin entre Médiapro et Canal+, attendu au plus vite, ne pourrait intervenir qu'en janvier.

Une nouvelle répartition à venir ?

Autres mauvaises nouvelles : il semblerait qu'une nouvelle répartition des droits TV soit dans les tuyaux. Cela parce que le montant va être beaucoup moins élevé que le précédent et que les gros clubs vont forcément plus souffrir. Labrune aurait donc dans l'idée de leur accorder une part plus importante…

Enfin, l'ancien président de l'OM a conseillé aux vingt dirigeants de l'élite de profiter de cette période de crise pour revoir la politique salariale globale de la L1. En effet, les émoluments des joueurs ont flambé avec le pactole promis par Mediapro. Mais celui-ci ne devant jamais arriver, il va falloir faire machine arrière. Bref, la crise du football en France n'est pas prête de s'arrêter !