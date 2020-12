ASSE, FC Nantes, OM, OL, PSG : l'ultimatum est fixé pour Mediapro !

L'information est donnée par nos confrères de l'Equipe depuis quelques minutes. A l'issue du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel, tenu ce matin, on sait désormais que Mediapro, qui n'a toujours payé sa dette de plus de 320 millions d'euros (soit deux traites de 172,3 millions plus 152,5), n'a plus qu'une semaine pour convaincre.

En effet, la date officielle de fin de la conciliation est le 18 décembre, soit dans 8 petits jours. Marc Sénéchal, le conciliateur de cet épineux dossier, a indiqué être en train de négocier. Encore et toujours. Il a par ailleurs indiqué aux présidents de clubs que soit la LFP acceptait les conditions de Mediapro, soit l'instance allait au clash et le diffuseur se mettrait en faillite.

Toujours selon le quotidien sportif, Sénéchal prierait plutôt la LFP de trouver un un accord avec Mediapro. Vincent Labrune, président de la LFP, partagerait cet avis, mais voudrait obtenir une indemnité financière de Mediapro. A suivre...