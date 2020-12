ASSE, FC Nantes, OM, OL, PSG, RC Lens : et la ville la plus foot de France est...

La question est simple, le classement pas si étonnant. En effet, et dans son édition de cette semaine, France Football s'est demandé quelle était la ville la plus foot de France ? Celle où où le ballon est le plus présent et le mieux ancré. L'hebdomadaire a donc procédé de la sorte comme cela est indiqué sur leur site internet.

"Nous avons donc d'abord retenu 42 villes, celles représentées en L1, L2 et D1 féminine. Ces 42 candidates ont ensuite été soumises à 9 items (le palmarès national, les affluences par rapport à la population locale, le nombre de clubs de foot recensés dans la ville, la communauté de suiveurs sur les réseaux sociaux, la capacité du stade principal, le nombre de saisons L1-D1, le record d'affluence du plus grand stade de la ville, les performances européennes et l'indice France Football de ferveur).

Et la ville la plus foot en France est Saint-Etienne. A noter que Lyon, Lens, Marseille et Lille complètent le top 5. Un classement qui procurera sans doute un grand plaisir aux supporters des Verts qui n'ont plus vu leur équipe à une telle place depuis des lustres. Comme le précise Roland Romeyer, l'un des deux présidents de l'ASSE à nos confrères de France Foot, "Quand le Stéphanois se lève, il pense foot. Quand il déjeune, il pense foot. Et le soir, il pense encore foot..."

En ce moment, le Stéphanois se demande surtout quand son équipe va enfin gagner un match...