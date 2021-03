ASSE, FC Nantes, OM : un investisseur saoudien déboule en France !

Zapping But! Football Club ASSE : le debrief du match face au FC Metz

C’est le rêve d’une grande majorité des supporters de clubs de Ligue 1. Ces dernières semaines, des supporters de l'ASSE, du FC Nantes, des Girondins et de l'OM ont réclamé le départ de leur propriétaire. Il semblerait qu’un club de Ligue 2 est touché le gros lot !

D’après une information de l’Agence France Presse, Abdallah ben Moussaed s’apprête à acquérir… Châteauroux ! Ce prince saoudien est déjà propriétaire de Sheffield United (Premier League). Cet investisseur rachèterait la lanterne de Ligue 2 via United World, son entreprise. Abdallah Al-Ghamdi, PDG de la structure, a réagi à cette information auprès de l’AFP : « Abdallah ben Moussaed a vu le dernier match sur le terrain et s'est mis d'accord avec les officiels du club et le conseil d'administration ». L'accord devrait être annoncé « bientôt ».

Pour le club de la Berrichonne, Abdallah ben Moussaed veut voir grand et à fixer l'objectif : la Ligue 1. Ce fan inconditionnel de Michel Platini ne s’inquiète pas de la descente quasiment actée de son futur club en National 1 : « Notre projet n'est pas d'acheter des clubs de troisième division, nous achetons en première division, Sheffield United (monté de Championship en Premier League, ndlr) était l'exception, et maintenant Châteauroux est l'exception. »

Avant d’abonder : « Nous avons constaté qu'il y avait une possibilité de relégation, mais nous avons la possibilité de remonter rapidement, et dans quelques années nous serons au plus haut niveau en France. »

Via United World, ce prince saoudien a créé un réseau de club, similaire au City Football Group (Manchester City, New York City, Melbourne City…) en ayant des parts au sein de Sheffield United, Beerschot, Kerala United FC et Al-Hilal United. Avec des clubs satellites, il espère créer des retombées communes et connaître le succès à travers plusieurs pays. La fortune de l’investisseur est estimée à 200 millions d’euros.