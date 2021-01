ASSE, FC Nantes, PSG, OL, OM : Amazon jette un froid pour les droits TV, Canal+ seul en piste ?

Lundi, la LFP lancera son appel d'offres partiel pour les droits TV de la Ligue 1. Avec Canal+ qui a saisi l'autorité de la concurrence, ce qui laisse augurer le pire car la chaîne cryptée apparaît comme le seul candidat crédible à la reprise des fameux droits abandonnés par Mediapro. Les dirigeants du football français aimeraient bien voir l'un des GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft) se mêler à la course aux millions mais le directeur des sports pour Amazon Europe, Alex Green, a jeté un sacré froid dans les colonnes de L'Equipe ce dimanche.

Amazon se satisfait d'avoir Roland-Garros en France

« L’appel d’offres partiel des droits de la L1 ? Je ne peux pas commenter cela. Mais on est curieux de savoir ce qu’il va se passer. C’est une situation difficile pour le football français, je le sens, ce n’est pas évident… Je lis cela dans la presse, c’est triste pour les clubs et les supporters. L’action en justice de Canal+ ? Je ne miserai jamais sur des droits en pensant aux résultats d’une décision de justice ou à autre chose. Je ne pense qu’à une chose, ce qui a du sens pour Amazon. Et Roland-Garros est le bon moyen pour nous de commencer la diffusion du sport sur le marché français. Il n’y a rien d’autre à dire à propos du football français. »

« Concernant les matches anglais diffusés sur Amazon pendant la période des fêtes, la Premier League avait créé ces deux lots similaires (de 20 matches chacun), événementiels, pour attirer de nouveaux entrants. C’était vraiment une expérience pour elle mais elle savait que cela pouvait être attractif pour des acteurs comme nous. Le packaging nous a aidés à nous lancer un de ces lots, c’est vrai… En décembre, il y a énormément de trafic sur notre d’e-commerce, on savait qu’on allait pouvoir le marketer et en faire un gros événement. D’ailleurs, en deux ans, on a réussi à créer une nouvelle tradition. Pendant la période de Noël, c’est entré dans l’esprit des gens, c’est le moment du football sur Amazon. »