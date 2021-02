ASSE, FC Nantes, PSG, OM, OL : un milliard de déficit, la LFP appelle l'Etat à l'aide

Zapping But! Football Club ASSE : les meilleures déclarations de l'année 2020

Après avoir trouvé une solution jusqu'à la fin de la saison pour les droits TV, Vincent Labrune s'est attaqué au deuxième plus gros problème du football français : son déficit abyssal. Déjà dans le négatif en temps normal, la Ligue 1 a plongé dangereusement au niveau financier en raison de la crise de Mediapro et des huis-clos imposés depuis un an par la pandémie de Covid-19. Via un communiqué, le président de la LFP a annoncé un déficit global supérieur au milliard d'euros et réclamé une aide d'urgence de l'Etat.

"Construire un plan de soutien d'urgence"

"En termes de recette globale, l'atterrissage se situe à 759,1 M€ en lieu et place des 1307,1 M€ budgétés par les clubs sur l'exercice 2020/2021. Ces pertes de revenus audiovisuels confortent et aggravent les prévisions du président de la DNCG, Jean-Marc Mickeler, qui prévoyait en décembre 2020 "une perte de l'ordre de 800M€ pour le football français". À date, ces pertes s'élèvent déjà à plus d'1 milliard d'euros (hors impact mercato) si on y ajoute les conséquences des matchs à huis-clos."

"En conséquence, la LFP demande une réunion d'urgence avec le ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance, et le ministère de l'Éducation Nationale de la Jeunesse et des Sports pour recevoir les dirigeants de la LFP et une délégation de clubs afin de construire un plan de soutien d'urgence."