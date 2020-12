ASSE, FC Nantes, PSG, OM, OL : Mediapro pourrait très vite mettre la clef sous la porte !

Le scénario apocalyptique est en train de se produire pour Téléfoot ! Ce mardi soir, le journaliste Sacha Nokovitch a écrit sur Twitter : "Une réunion d’information s’est tenue ce mardi après-midi à la rédaction de Téléfoot. L’hypothèse d’une fermeture de la chaîne a été évoquée pour la première fois face aux employés".

Canal+ et beIN vont pouvoir négocier à la baisse

Cette annonce va placer le football français au bord du précipice. Car cela signifierait que la chaîne sino-espagnole ne payera jamais le solde des traites qu'elle doit à la LFP, donc aux clubs de L1 et de L2. Et surtout, cela placerait la Ligue en position de faiblesse face à Canal+ et beIN pour la reprise des droits TV. Les deux chaînes pourront donc négocier des tarifs à la baisse.

Sachant que tous les clubs de l'élite ont des comptes dans le rouge à cause de la crise sanitaire, sachant que beaucoup ont besoin des droits TV pour subsister, sachant qu'ils ont tous anticipé l'augmentation de ces fameux droits, des montants revus à la baisse vont avoir des répercussions catastrophiques.