ASSE - FC Nantes : Puel va lancer une recrue, des nouveautés dans le onze de Domenech ?

Le choc entre l’ASSE et le FC Nantes est très attendu à Geoffroy-Guichard tant il donnera le la de la suite de la saison en ce qui concerne le maintien. Pour cette rencontre phare de la 23e journée de L1 (21h), L’Équipe assure que Claude Puel va lancer Pape Abou Cissé (25 ans). Désormais qualifiée, la recrue hivernale des Verts devrait effectuer ses grands débuts comme titulaire et est appelée à reprendre le poste d’axial gauche.

Timothée Kolodziejczak pourrait alors trouver son salut comme latéral gauche puisque Miguel Trauco demeure incertain en raison d’une fièvre ressentie ce lundi. Par précaution, le défenseur international péruvien pourrait débuter sur le banc et y retrouver Anthony Modeste (32 ans).

Chirivella relancé par Domenech ?

Prêté lundi soir jusqu’à la fin de la saison, l’attaquant de Cologne est qualifié mais il ne devrait pas débuter contre le FC Nantes. Raymond Domenech, toujours selon L’Équipe, devrait de son côté instaurer un 4-2-3-1 avec Randal Kolo Muani seul en pointe et un recul d’Andrei Girotto en défense centrale. Pedro Chirivella pourrait alors avoir sa chance en milieu défensif. On notera enfin qu’Anthony Limbombe et Batista Mendy seront sur le banc des remplaçants.