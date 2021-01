ASSE, FC Nantes, RC Lens, PSG, OM, OL : la LFP passe à l'attaque face à Canal+ et Mediapro !

Alors que Mediapro annonce vouloir continuer à diffuser la Ligue 1 après janvier, alors que Canal+ continue de vouloir faire payer aux clubs français l'affront de 2018, alors que beIN joue également un drôle de jeu, la Ligue passe enfin à l'attaque ! Plutôt dans une posture de victime depuis le début de cette triste histoire, elle annonce ce soir le lancement d'une grande consultation pour les droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2 pour la fin de cette saison mais également pour les trois prochaines.

4 lots mis en vente

Le communiqué de la LFP annonce : "Ces consultations portent sur l’exploitation des droits initialement attribués à Mediapro pour le reste de la saison 2020/2021 (à compter du 5 février 2021) ainsi que pour les saisons 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024. La consultation relative à la Ligue 1 Uber Eats comprend 4 lots :

• Lot A : 1 match par journée de championnat dont 10 matches de choix 1 (Top 10) et 28 matches de choix 3 avec le grand magazine du dimanche et le magazine bilan.

• Lot B : 7 matches par journée de championnat dont 38 matches de choix 2, 38 matches de choix 5, 36 matches de choix 6 et 152 matches de choix 7 à 10 avec le magazine de présentation de la journée et le magazine du dimanche matin.

• Lot C : Les 3 multiplex des 19e, 37e et 38e journées de championnat, les 2 matches de barrage et le Trophée des Champions.

• Lot D : les magazines en semaine.

La consultation relative à la Ligue 2 BKT comprend 2 lots :

• Lot A : 8 matches par journée de championnat, les 2 journées multiplex des 37e et 38e journées de championnat avec le magazine tour des stades et le magazine du dimanche matin.

• Lot B : les magazines en semaine.