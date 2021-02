ASSE, FC Nantes : un ancien des Verts et des Canaris a enfin vaincu le signe indien !

Zapping But! Football Club ASSE : les meilleures déclarations de l'année 2020

Auteur de 6 buts et 7 passes passes décisives il y a quatre ans lors de sa saison à l'ASSE, Valentin Eyssetic (28 ans), moins en réussite lors de son passage au FC Nantes (1 seul but), était muet depuis le 31 mars 2019 et la défaite des Canaris contre Lille (2-3).

Eysseric, deux ans plus tard

En marquant ce soir lors de la large victoire de la Fiorentina, ce vendredi, contre La Spezia (3-0), l'ancien niçois a donc mis fin à une disette de près de deux ans. Muet la saison passée lors de son prêt au Hellas Vérone, le milieu de terrain formé à Monaco, a inscrit le 3e but de la Fio sur un caviar de Vlahovic. Une victoire qui permet à son équipe de remonter à la 12e place de la Serie A.