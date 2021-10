ASSE : FIFA, Super League, LFP... Claude Puel dénonce de graves dérives

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le revenant Wahbi Khazri

Lancé en conférence de presse sur le calendrier 2022-23 avec l'intronisation d'un « boxing day » en Ligue 1 pour faire face au déplacement de la Coupe du Monde au Qatar en novembre – décembre, Claude Puel s'est agacé plus généralement de l'évolution du football.

Le « Boxing day », une étape en plus dans l'excès ?

« Cela dépasse le cadre du "boxing day"… Ce qui m’embête dans l’évolution de notre football, c'est que beaucoup de choses sont proposées. Mais je ne suis pas persuadé qu'elles sont pensées pour le football ! On regarde toujours où on peut avoir plus de revenus et pour toutes les parties. Tout le monde veut manger sa part du gâteau, on en demande toujours plus notamment pour les joueurs, mais pas pour améliorer le sport », a déploré le manager des Verts.

D'une manière générale, le Castrais s'agace des évolutions proposées, destinées à avoir toujours plus de compétition pour toujours plus d'argent : « J’entends la Coupe du Monde tous les deux ans, avec toujours plus d’équipes. J’entends un circuit fermé pour les clubs… Ce n’est pas pour améliorer le football, mais pour avoir des revenus supplémentaires et cela ne me plait pas ».