ASSE : fini le boycott, mais Caiazzo et Romeyer continuent de prendre cher !

Les Magic Fans avaient appelé au rassemblement samedi dernier avant le match contre Sochaux. A 11h, plus de 600 supporters ont répondu à leur appel et il a été décidé par un vote à mains levées de mettre fin au boycott du Chaudron. Le kop nord était bien garni contre Sochaux, à l'inverse du kop sud, mais cela n'a pas empêché les « MF » de poursuivre leur lutte contre la direction, avec des « direction démission » avant, pendant et après la rencontre. Côté sud, les Green Angels ont déployé une banderole pour dire aux deux principaux actionnaires que bientôt, le club vaudrait 201 €, le montant de l'amende infligée aux Ultras condamnés après les incidents liés à la relégation du club en L2, le 29 mai dernier contre Auxerre... « 201€ aujourd'hui vos dommages et intérêts, demain la valeur du club ».

« Dehors les bouffons »

Et de nombreuses autres banderoles ont fleuri : « Dehors les bouffons », « Romeyer, toi et tes associés, barrez vous de Sainté ! », « On veut un transfert au mercato d'hiver, Roland à la Talaudière », « Politiques, anciens joueurs, actionnaires : tous complices ! », « Soucasse, 40 000 € par mois, un salaire de joueur pour un travail de secrétaire, merci R. Romeyer ». A noter encore que dans les sanitaires du kop sud, les « GA » ont déposé sur une plaque sur un urinoir, baptisé « Urinoir Roland Romeyer, président et fossoyeur de l'ASSE », avec ce message : « En ce jour de retour au stade, notre président emblématique méritait bien son hommage. Nous vous attendons nombreux pour lui pisser dessus, aux sanitaires 25 de la tribune Jean Snella ». Haine, quand tu nous tiens...