ASSE : Fofana, Saliba, Ruffier… Puel fait des révélations explosives

Fofana devait être vendu dès l’été 2019

« En dehors de William Saliba, déjà vendu (à Arsenal), il n’y avait pas d’autres jeunes en capacité de combler des manques économiques. Je n’ai pas changé de politique en arrivant. J’ai juste ouvert le groupe, pour l’oxygéner, lui apporter une fraîcheur juvénile et créer des possibilités d’actifs pour le club. Pas mal de jeunes se sont révélés et remplis depuis. L’exemple, c’est Wesley Fofana. Il devait partir durant l’été 2019 (à Salzbourg, pour 4,5 M€). Mais j’ai considéré qu’il devait être la pierre angulaire du nouveau projet. »

Le vrai problème avec Arsenal pour Saliba

« On a essayé (de le faire revenir). Il avait une grosse volonté de nous rejoindre. C’est un peu sa famille et ses copains, le club. Son adaptation et son niveau auraient été instantanés. Cela se serait fait si toutes les conditions avaient été remplies. Il fallait que ça reste cohérent par rapport à nos finances et dans son contrat, en termes de gestion notamment. Maintenant et pour le futur, nous n’acceptons pas d’ingérence. »

La direction a bien tenté de faire partir Ruffier

« Si je rappelle Ruffier en cas d’expulsion de Moulin ? Non. Il a été décidé de s’appuyer sur trois gardiens (Jessy Moulin, Stefan Bajic et Etienne Green), qui ont énormément progressé. Voilà. On a essayé de trouver un arrangement. Il y a eu systématiquement des fins de non-recevoir. Des décisions ont été prises, je m’y tiens. »

Il réclame 2 ou 3 ans pour relancer la machine

« Jouons cartes sur table : il nous faut deux ou trois ans pour solder l’ancien projet, installer le nouveau et décoller vraiment. Dix-neuf joueurs sont partis cet été. Le fait qu’on n’ait rien pu faire lors du mercato hivernal nous a fortement alertés : nos joueurs n’intéressaient pas d’autres clubs. Cela impacte notre politique admise par tous aujourd’hui, les finances, les possibilités du groupe et le recrutement. C’est un tout. »