Caen - ASSE : Fomba et Wadji costauds, Batlles se loupe, les notes des Verts

Larsonneur : 5.

Certes, le gardien des Verts n'est en rien responsable sur les deux buts caennais, même si fait preuve de passivité sur le premier. On lui reprochera juste son jeu au pied et ses nombreux dégagements ratés. Averti pour avoir souvent gagné du temps.

Briançon : 5.

Irréprochable dans son placement et notamment en première période où il a multiplié les bonnes interventions. La mauvaise seconde période de l'ASSE ne lui a pas permis d'être au même niveau par la suite. Battu au duel sur la réduction du score des Caennais. Sera tout de même utile la saison prochaine, une certitude.

Sow : 5.

On attendait Appiah, on a eu droit à Sow, sans que l'on sache encore pourquoi. Le joueur formé au club a gratté de bons ballons en première période et s'est souvent montré à son avantage. Avant d'être plus brouillon, de concéder des fautes inutiles et de rater des gestes évidents.

Pétrot : 5,5

Un match solide, le latéral gauche des Verts n'étant jamais pris au dépourvu par les attaquants caennais. Batlles ayant procédé à d'étranges changements au milieu de terrain (on y revient plus bas), Pétrot a davantage souffert en seconde période. Toujours pas de présence offensive, mais plus aucune erreur dans son placement et ses relances.

Nkounkou : 4,5

La fin de saison ou l'incertitude quant à son avenir ? Seule certitude, le joueur prêté par Everton n'a rien montré face aux Caennais. Beaucoup, beaucoup moins que lors de ses dernières sorties. Nerveux, essayant trop souvent de jouer seul, il souvent fait les mauvais choix. Un match à oublier.

Moueffek : 5,5

Encore du déchet dans le dernier geste, certes. Mais énormément d'activité au milieu de terrain et un grand nombre de ballons disputé et même gratté. On ne comprend toujours pas pourquoi Batlles a décidé de le sortir, surtout pour mettre à sa place le transparent Bouchouari. Moueffek, à condition d'être prêt physiquement, sera un plus la saison prochaine. Assurément.

Fomba : 6,5

Si l'ancien nîmois était aussi bon techniquement que précieux physiquement, il n'évoluerait pas en Ligue 2. Alors oui, Fomba a gâché quelques belles situations en première période, en raison d'un déchet technique. Mais quel abattage, que de ballons récupérés et un placement souvent précieux qui lui a permis de casser les contres caennais. A revoir.

Chambost : 5.

L'ancien troyen a retrouvé une place de titulaire ces dernières semaines. Rien à lui reprocher sur son travail défensif car Chambost a beaucoup couru et n'a eu cesse de donner un coup de main à sa défense. On aimerait plus sur le plan offensif et une plus grands justesse sur les coups de pied arrêtés.

Wadji : 7

Le débat est sans fin : oui, Wadji rate des occasions. Et ce fut encore le cas hier soir à Caen, en première période, puisqu'il se présente seul face au gardien caennais et rate le cadre. Mais Wadji marque, propose, multiplie les appels et presse sans cesse la défense adverse. Déjà beaucoup pour celui qui en est déjà à douze buts cette saison et qui, hier, aurait du offrir une victoire à l'ASSE. Espérons que les dirigeants n'auront pas la mauvaise idée de le vendre cet été...

Krasso : 6

Deux passes décisives, ce qui explique son 6. Mais ne mérite pas plus tant l'attaquant des Verts joue trop souvent en marchant. Plusieurs situations mal négociées au retour des vestiaires et une passe mal assurée en toute fin de match pour Cafaro qui aurait pu offrir un succès à l'ASSE.

Cafaro : 5,5

On ne sait si l'ancien rémois sera encore à l'ASSE la saison prochaine. Mais au vu de sa qualité technique, et mêmes des efforts physiques fournis hier soir, on espère que l'issue sera favorable. Cafaro peut et doit être plus tranchant, c'est une évidence. Et si on lui demande beaucoup, c'est qu'il en a le potentiel.

Batlles : 3

Plutôt rare de noter un entraîneur, on sait. Mais on cherche encore à comprendre ses choix en seconde période. Et notamment ceux de la 67e minute avec les sorties de Moueffek et de Chambost, précieux dans la récupération. Bouchouari a été transparent, Monconduit également. La sortie de Fomba, quelques minutes plus tard, reste également un mystère. Les Verts n'ont jamais été mis en danger jusqu'aux changements de Batlles. Dommageable. Bien beau de "vouloir faire jouer tout le monde", mais quand les entrants n'apportent rien...