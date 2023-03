ASSE : Fomba fait une annonce pour sa fin de saison

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Présent en conférence de presse jeudi dernier à L'Etrat, Lamine Fomba a évoqué son faible temps de jeu depuis son arrivée dans le Forez cet hiver. « A Nîmes, j’avais l’habitude d’enchainer les matchs, les titularisations, alors que là je suis sur le banc depuis trois ou quatre rencontres, mais il faut être patient et continuer de bien travailler. L’équipe tourne bien en ce moment, c’est normal que le coach fasse peu tourner, mais j’aspire à être titulaire, bien sûr. Nous sommes des compétiteurs. » La concurrence bat son plein chez les Verts, surtout au milieu, mais l'ancien Croco y voit surtout du bon.

« Ici, il y a plus de qualité, d'expérience et d'intensité qu'à Nîmes »

« Je savais en arrivant ici qu’il y avait un bon groupe. A mon poste, il y a de la qualité et beaucoup de joueurs. Je savais que ça allait être compliqué, qu’il allait falloir batailler pour gagner ma place. C’est positif pour tout le monde, ça amène de la concurrence à l’intérieur de l’équipe, c’est ça qui fait avancer un groupe. » Fomba ne s'en est pas caché : il découvre à l'ASSE un club de standing supérieur à Nîmes... « C’est surtout sur l’intensité des entrainements que ça a changé. Par rapport à la qualité du groupe, ici il y a plus de qualité et plus d’expérience mais aussi plus d’intensité dans les entrainements qu'à Nîmes. Peut-être qu’au début j’ai un peu subi les trois ou quatre premiers entrainements mais ensuite maintenant je me suis bien adapté. Avec l’aide de mes coéquipiers et du staff, ça va de mieux en mieux ».

« Je vais monter en puissance »

Des progrès que le milieu de terrain n'a pas vraiment pu afficher lors de sa première titularisation à Geoffroy-Guichard samedi dernier contre Amiens (1-1). Remplacé à l'heure de jeu, alors que l'ASSE était menée, l'ancien Croco se voulait tout de même positif après la rencontre. « Je me suis senti bien, a-t-il expliqué. C'était pas mal mais je peux faire mieux. Je vais monter en puissance. » Un Fomba qui s'est voulu aussi positif malgré le résultat décevant face aux Picards... « On peut avoir quelques regrets. On est menés alors qu'on aurait pu ouvrir le score en première mi-temps. On a manqué un peu de maitrise mais il y a eu une bonne réaction. Les changements ont apporté plus d'intensité. Maintenant on a un gros match au Havre. On va y aller avec nos atouts. On reste sur une bonne dynamique. Il faut continuer sur cette lancée, grappiller encore des places. Plus on grappillera de points, plus on s’éloignera de la zone de relégation. A nous de rester sur ce que l'on fait depuis Bastia, avec cette cohérence et cet état d'esprit. »