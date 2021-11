ASSE : François Clerc valide un choix fort de Claude Puel

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

Confronté à une cascade de forfaits pour le déplacement à Troyes (1-0) dimanche dernier, Claude Puel avait décidé d'aligner Ryad Boudebouz dans un rôle à la Pirlo, à savoir en meneur de jeu devant la défense. Et l'ancien Sochalien a sorti une prestation XXL, à l'origine de la deuxième victoire stéphanoise de la saison. Ce choix fort a été validé par l'ancien défenseur des Verts François Clerc (2012-16), qui s'est exprimé sur la chaîne TL7.

"Ryad Boudebouz à Troyes m’a fait un peu penser à un joueur comme Pirlo qui au départ était un numéro 10 limite derrière l’attaquant avant de se positionner devant la défense. Ça devient un peu un baromètre, Ryad n’est pas embêté par le ballon. Ça lui permet de relancer, de trouver des passes. Face à une équipe contre laquelle il faudra sûrement plus défendre, est-ce qu’il tirera son épingle du jeu ? En tout cas face à des équipes d’un niveau plus faible comme l’Estac, c’est une vraie arme. On voit que les joueurs lui donnent le ballon dès qu’ils le voient. Il apporte de la sécurité et il est capables de délivrer des passes que peu de joueurs sont capables de réaliser. À revoir dans le futur, pourquoi pas contre Paris ?"

🚨 Alerte BUTASSE ! 🚨

LES PROMESSES DE L’AUBE ! ☀️

L’ASSE fait le plein de confiance grâce à un Boudebouz étincelant avant d’affronter le PSG !

Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/vPZTtVvdSV — But! Saint-Étienne (@ButASSE) November 23, 2021