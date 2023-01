ASSE : Gaëtan Charbonnier marqué au fer Vert, il raconte

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Son passage éphémère, il y a des années, sur les terrains d'entraînements de l'Etrat, on savait. Son suivi des résultats de l'ASSE depuis sa plus tendre enfance, on savait également. Mais Gaëtan Charbonnier, l'attaquant des Verts récemment arrivé dans le Forez, en a dit un peu plus dans les colonnes de So Foot.

L'occasion de revenir sur certains souvenirs, marquants. Et d'expliquer que lorsque l'ASSE s'est présentée cet hiver, pourquoi il ne pouvait refuser. "J’ai toujours regardé les matchs de Saint-Étienne. C’est un club qui m’a donné envie de jouer au foot, un club qui a marqué l’histoire. Quand on est amoureux du foot, on aime les clubs historiques avec un public comme celui-là. Mon frère est supporter de Marseille et, petits, on se cachait derrière le canapé des parents pour regarder OM-ASSE. J’ai grandi avec des images d’Aloísio et avec le maillot noir, un peu bleu marine, avec les sponsors Dreamcast et Géant écrits dessus. Je l’ai encore à la maison. C’est un tout. Avant de signer mon premier contrat en 2007-2008, je m’étais entraîné pendant une semaine au centre d’entraînement de l’ASSE, à l’époque de Laurent Roussey. Je m’en souviens comme si c’était hier. J’avais même fait un spécifique attaquant avec Bafé Gomis(...)J’avais d’autres sollicitions, mais quand Saint-Étienne s’est manifesté, je n’ai pas hésité longtemps."