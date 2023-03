ASSE : Galtier a créé le Cavani des Verts grâce à l’OL et l’OM

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Christophe Galtier jouera une partie de son avenir ce soir à Munich lors du 8e de finale retour entre le Bayern et le PSG (21h). Pour détendre un peu l’atmosphère, Poteaux Carrés a ressorti un extrait du bouquin « Christophe Galtier, les marches du succès », paru il y a un mois aux éditions Marabout, pour revenir sur la très concluante association entre Brandao et Pierre-Emerick Aubameyang à son apogée à l’ASSE.

Brandao et Aubameyang, la fierté de Galtier

« Quand je fais venir Brandao, Aubame est notre meilleur buteur. Ma réflexion est celle-ci : comment vais-je les associer dans un 4-3-3 ? Avec Clément, Lemoine, Cohade et Guilavogui, il est dommage de se priver d’un milieu de qualité, se rappelle-t-il. Je me souviens alors que Brandao a joué avec Niang excentré côté gauche et que ça n’a pas empêché ce dernier de finir meilleur buteur de Ligue 1. Pareil à Lyon, où Benzema s’est décalé à la gauche de Fred. Karim a mis 20 buts en se servant de Fred comme point d’appui. Aubame a donc glissé à la gauche de Brandao, qui l’a pris sous son aile et l’a aidé à adhérer à ce projet. Et ça a marché. Cette association, c’est ma réussite. En ça, Aubame me fait penser à Cavani qui, dans l’intérêt du PSG, a accepté de jouer sur un côté pour permettre à Ibrahimovic d’évoluer dans l’axe. »

Pour résumer Passé sur le banc de l’AS Saint-Étienne entre 2009 et 2017, Christophe Galtier fait aujourd’hui les beaux jours du Paris Saint-Germain mais le Marseillais avait déjà un esprit d’analyse particulièrement aiguisé chez les Verts.

