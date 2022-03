ASSE : Garcia, Wallemme, Perrin, Romeyer... Alonzo raconte tout !

Zapping But! Football Club ASSE : Pascal Dupraz a-t-il un avenir à Sainté ?

La menace de la descente en 2001-2002

"Nous sortions de deux très belles saisons, celle de la remontée et une terminée à la 6ème place de L1, on avait l’effectif pour jouer le top 5 dans la même dynamique. Sauf que l’affaire des faux-passeports a évidemment tout remis en cause avec le départ de Nouzaret, l’arrivée… et le départ de Toshack, le 2 janvier au matin, pour un stage à Biarritz que nous avons fait sans entraîneur, avec les débuts de deux jeunes coachs, Wallemme et Garcia, qui ne pouvaient pas s’encadrer ! Aujourd’hui, si on sent depuis deux ou trois ans que le club est en souffrance, qui n’a été sauvé que par l’interruption du championnat à cause de la crise sanitaire en 2020, la situation n’est pas comparable."

Le trio Soucasse-Perrin-Dupraz

"Pascal Dupraz a rejoint Loïc Perrin et Jean-François Soucasse pour un trio qui fonctionne bien, et qui, depuis qu’il est en place, a tout de même permis à l’équipe de redresser la barre. Je les connais tous les trois, ce sont de bons mecs, qui connaissent bien le club, le football. Chacun dans leur domaine de compétence, ils apportent une vraie plus-value dans un esprit sain et constructif. Les joueurs leur font confiance, c’est le plus important (...)Les joueurs sont payés à la fin de chaque mois, ont comme interlocuteurs des mecs à qui ils font confiance, Soucasse et Perrin. Peu importe qui préside. Ils ne voient plus Caïazzo depuis longtemps. Romeyer non plus."

L'avenir

"De toute façon, l’ASSE ne mourra jamais. C’est une marque internationale tellement connue qu’on ne peut pas imaginer de la voir disparaitre. Et pour les avoir vu jouer souvent ces derniers temps. Je crois les Verts parviendront à mettre trois ou quatre équipes derrière eux."

Le Quotidien du Sport

Pour résumer L'ancien gardien de l'ASSE, Jérôme Alonzo, devenu consultant, a donné ses impressions suer la situation actuelle des Verts au site Le Quotidien du Sport. Intéressant, et notamment au sujet d'un certain passé et de l'avenir immédiat.

