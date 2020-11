ASSE : Gasset (Girondins) promet de bientôt vider son sac

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la promesse Aïmen Moueffek

Depuis Bordeaux, où il officie depuis le 10 août, Jean-Louis Gasset a régulièrement les oreilles qui sifflent. A Saint-Etienne, il lui est reproché d'avoir plombé les finances pour des années entre décembre 2017 et juin 2019 à force de recruter des joueurs certes expérimentés mais impossibles à revendre et dont les gros salaires ont placé le club au bord du précipice. Si Wesley Fofana a été transféré à la toute fin du mercato à Leicester pour 35 M€, c'est, paraît-il, uniquement pour sauver financièrement l'ASSE.

"Quand on jouera Saint-Etienne, je vous répondrai"

Alors, Gasset unique responsable des malheurs stéphanois ? La question lui a été posée à la fin de sa conférence de presse du jour. Voici sa réponse : « Quand on jouera à Saint-Etienne, je vous répondrai. Aujourd’hui, on joue Paris. Ça me suffit déjà dans mon approche. Saint-Etienne, on les joue dans pas longtemps, on en discutera ».

Ce sera le 16 décembre, au Matmut Atlantique. Jean-Louis Gasset devrait donc répondre à ses anciens dirigeants concernant sa politique de recrutement dispendieuse ayant conduit les Verts au bord du ravin. On a hâte…