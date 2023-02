ASSE : Geoffroy-Guichard a encore fait des merveilles

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

CQFDLa victoire était obligatoire. Et elle fut au rende-vous. L'ASSE s'est imposée face à Annecy samedi dernier, victoire 3-2, se donnant un tout petit peu d'air en bas du classement de Ligue 2. L'occasion pour les adversaires du jour, les joueurs d'Annecy, de découvrir l'ambiance si particulière du chaudron de Geoffroy-Guichard.

Dans les colonnes du Dauphiné Libéré, le latéral du FCA, François Lajugie, a partagé son ressenti. "Ça fait plaisir de jouer devant un public comme ça, dans un stade comme ça. On n’a pas été impressionné, on a joué notre chance à fond. À 2-2, on a même eu le sentiment qu’on pouvait passer devant, mais on a pris ce beau but de Cafaro."

CQFD.