ASSE : Geoffroy-Guichard bientôt plein comme un chaudron ?

Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Samedi dernier, pour la venue d'Annecy, l'ASSE avait, une fois encore, évolué face à une tribune vide. En l'occurrence celle de son Kop Nord, là ou les Magic Fans opèrent à chaque match. La faute à la commission de discipline de la LFP qui, pour changer, n'avait que peu goûté l'utilisation de fumigènes lors du match face à Troyes quelques jours plus tôt.

Geoffroy-Guichard sans doute plein

Contre Auxerre, dans dix jours, actuel leader de Ligue 2, il n'en sera rien. Aucune tribune ne sera fermée et il est fort à parier que l'affluence soit beaucoup plus importante que contre Annecy (plus de 21 000 spectateurs). En effet, le Kop Nord est plein, la tribune visiteurs sera bien garnie et la tribune latérale Henri Point, du moins dans sa partie basse, affiche déjà complet. Résultat, l'ASSE a ouvert, à plus de dix jours de la rencontre, la partie haute de la tribune.

Un succès des Verts à Paris, samedi contre le PFC, et il est fort à parier que le chaudron soit plein comme un oeuf face à l'AJA.

