ASSE : Geoffroy-Guichard, une mauvaise pression pour les Verts ?

AS Saint-Etienne : Peut-on espérer voir les cadres rester ?

Au vu des résultats, sur les trois dernières années notamment, on pourrait douter que Geoffroy-Guichard, et son ambiance, soit un réel avantage pour les joueurs de l'ASSE. Que de défaites, de matches ratés et de déceptions pour les supporters. Pourtant, dimanche, lors du match retour du barrage contre l'AJ Auxerre, les joueurs de Pascal Dupraz auront bel et bien besoin du soutien du peuple Vert.

Qui, on le sait, peut faire pencher la balance à tout moment. Selon le capitaine de la formation auxerroise, Birama Touré, ce serait toutefois un désavantage car la pression serges justement sur les Verts en raison de la présence des supporters.

"Il y a un vrai coup à faire à Saint-Étienne. Ils auront plus de pression que nous. Ils seront devant leurs supporters. Ils savent que si on marque, c’est un but à l’extérieur qui comptera. On va arriver libéré. Il y aura de la fatigue mais on va tout donner. Il reste 90 minutes, voire plus. Ils savent qu’on va devoir marquer, qu’on va prendre des risques."

Pour résumer L'ASSE, qui est allée obtenir un match nul à Auxerre, face à l'AJA, devra assurer devant ses supporters, dimanche au stade Geoffroy-Guichard, pour éviter une descente en Ligue 2. Selon un joueur auxerrois, la pression sera sur les Stéphanois.

Benjamin Danet

Rédacteur