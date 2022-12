ASSE : Ghoulam sous le charme de deux jeunes Verts

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Selon nos échos, Faouzi Ghoulam, de retour à l'ASSE à l'entraînement, a été épaté par la qualité de certains joueurs stéphanois depuis qu'il a intégré le groupe de Laurent Batlles. Benjamin Bouchouari lui a fait belle impression, avec son aisance technique. Et Ghoulam ne tarit pas d'éloges sur Aimen Moueffek, un joueur avec qui il avait déja certaines affinités avant d'effectuer son retour.

Pour résumer

Selon nos échos, Faouzi Ghoulam, de retour à l'ASSE à l'entraînement, et qui a participé aux matches amicaux contre Grenoble et Ajaccio, a été épaté par la qualité de Benjamin Bouchouari et Aimen Moueffek, les deux jeunes milieux de terrain stéphanois.