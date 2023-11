ASSE : giflés à Auxerre, les Verts encore dans les temps pour la Ligue 1 ?

Une gifle, une vraie. Avec des joueurs largués dans les duels et surtout pas trop concernés par l'enjeu du match. Voilà ce qu'on vu les supporters de l'ASSE, hier soir au stade de l'Abbé-Deschamps, face à l'AJ Auxerre. Et, forcément, au lendemain de cette déroute collective, beaucoup d'entre-eux se demandent si il est encore justifié de penser à la L1 avec une 5e place au classement.

Le site poteaux carrés donne des éléments de réponse au regard de ce qu'il s'est passé dans l'histoire du club et des deux dernières remontées. A l'époque, à la toute fin des années 90, les joueurs de Robert Nouzaret comptaient 30 points après 14 journées, soit 6 de plus que ceux de Laurent Batlles actuellement..

En revanche, les joueurs de Frédéric Antonetti, lors de la dernière accession en L1, affichaient eux-aussi 24 points, soit le même total. Précision importante, les deux formations de l'ASSE du passé n'avaient perdu aucun match jusqu'à la trêve hivernale. Il faudra donc attendre la réception de Pau, le 25 novembre, après la Coupe de France le week-end prochain, pour voir si les Verts marchent encore sur les traces de leurs aînés.

