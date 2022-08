ASSE : Giraudon défend Batlles et tire déjà la sonnette d'alarme pour la remontée

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

La défaite à Dijon

"On a bien bossé cette semaine, j’espère que ça se verra sur le terrain samedi. On sait qu’on a fait un non match à Dijon."

Batlles

"L'équipe est en chantier et le coach n'a pas forcément les joueurs pour mettre en place ce qu'il veut. Il faut du temps pour mettre cela en route, je l'ai connu à Troyes. Le système demande beaucoup d'efforts et de maîtrise technique."

Son ressenti sur son arrivée

"Je me sens bien dans le club et dans la ville. Je monte en forme petit à petit."

Geoffroy-Guichard

"Même vide le stade est impressionnant. On s'est entraîné à Geoffroy-Guichard pour prendre des repères."

La remontée en Ligue 1

"Il y a de l'ambition, mais on a déjà six points de retard. Si on ne commence pas à prendre des points, ça sera compliqué pour la suite."

Nîmes

"Nîmes est une bonne équipe du championnat. De toute façon, la Ligue 2, c'est compliqué tous les week-end. On a eu l'habitude pendant la préparation d'avoir chaud, ce sera le cas pour les deux équipes à 15h. Je connais l'équipe de Nîmes qui va venir jouer son va-tout. Anthony Briançon m'en a aussi un peu parlé pour donner quelques conseils."

Propos retranscrits par Le Progrès