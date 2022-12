ASSE : Giraudon, stop ou encore ?

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

« Jimmy Giraudon est un joueur aguerri à la Ligue 2 BKT. C'est important pour nous d'avoir des éléments qui soient rompus à ce championnat, qui connaissent sa dureté et l'humilité qu'il requiert. Je le connais bien et il sait ce que j'attends de lui. Il sera également un meneur d'hommes »... Tels étaient les mots de Laurent Batlles à l'arrivée de Jimmy Giraudon au début de l'été. Dans sa reconstruction, Batlles fondait de gros espoirs sur le défenseur central. A 30 ans, Giraudon, champion de France avec l'ESTAC il y a deux ans, devait diriger la défense verte, lui qui connait très bien le système de jeu de Batlles. Mais après 15 journées, le constat est terrible : l'ASSE est 20e de L2 avec la plus mauvaise défense de son championnat. Et l'ancien troyen, fébrile, en difficulté dans les duels malgré sa qualité de relance, peine à s'imposer. Expulsé lors du dernier match contre Rodez, il a collectionné les avertissements. L'un des gros Flops de ce Mercato. Au point que l'on peut se demander si le joueur jouira toujours du même statut à la rentrée.

Il avait déjà entamé son crédit avant de voir rouge contre Rodez

Une rentrée qu'il vivra en tribune puisqu'il sera suspendu lors des deux prochaines journées contre Annecy et Caen. La faute a une expulsion contre Rodez qui a beaucoup fait parler, pour un geste d'humeur qui a valu à l'ASSE, menée 2-0, de finir la rencontre à 10 contre 11 pendant les 20 dernières minutes. Ciblé par les supporters, Giraudon l'a sans doute été aussi par son coach, qui a déploré après la débâcle : « Il y a beaucoup de choses à changer, des attitudes qui ne sont pas bonnes, des joueurs à changer ». Dans le viseur de Batlles, Giraudon ? A voir. On notera que lors des cinq premières journées de championnat, le défenseur avait porté trois fois le brassard de capitaine, une preuve de la confiance de Batlles. Une confiance qui semble s'être étiolée. Malgré l'absence d'Anthony Briançon, ce n'est pas lui mais Jean-Philippe Krasso qui était capitaine lors des deux derniers matches, à Metz et face à Rodez. Et il était resté sur le banc quelques semaines plus tôt contre le Paris FC, quand Batlles avait aligné une défense à quatre. Poussé vers la sortie par Troyes l'hiver dernier, le natif de La Rochelle n'avait disputé que 5 matches de L2 espagnole lors de son prêt à Leganes. Il avait fini la saison sur le banc du club de la banlieue madrilène, avant de trouver une belle porte de sortie à l'ASSE, où il jouit d'un des plus gros salaires. Avec un contrat de deux ans.