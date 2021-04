ASSE – Girondins : la galère continue pour Anthony Modeste

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

Toujours muet depuis qu'il a rejoint l'ASSE cet hiver, Anthony Modeste est de moins en moins utilisé par Claude Puel. Lors des derniers matches, il n'a eu droit qu'à des miettes, avec 24 petites minutes de jeu lors des trois derniers matches.

Il a les adducteurs qui sifflent

Et d'après une info de Gael42, sur Twitter, l'ancien, bordelais sera absent demain contre Bordeaux. Il souffrirait des adducteurs... Charles Abi sorti sur (légère) blessure à Nîmes (0-2) et sanctionné pour ne pas avoir respecté les mesures sanitaires (il a disputé un match de foot entre potes), Claude Puel devrait à nouveau aligné Wahbi Khazri en pointe contre les Girondins, avec Denis Bouanga à gauche et Romain Hamouma ou Arnaud Nordin à droite.