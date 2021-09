ASSE – Girondins (1-2) : les 3 raisons majeures de s'inquiéter pour les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

Les choix de Puel de plus en plus difficiles à lire

Le manager des Verts avait décidé d'un coup tactique en passant à un 3-4-3 face à Bordeaux. Un mauvais choix puisque l'ASSE, désorganisée, a manqué son début de match et concédé rapidement un but (6e min) après un mauvais alignement de Saïdou Sow. On a également eu du mal à comprendre la mise au banc du capitaine Mahdi Camara, pourtant loin d'être le plus mauvais stéphanois en ce début de saison...

Un manque de réalisme offensif fatal

Quand on veut sortir d'une solution délicate, il faut savoir convertir les occasions quand elles se présentent. On passera au dessus de la prestation discrète d'Ignacio Ramirez pour noter que ceux qui se sont retrouvés en situation de frappe ont soit manqué le cadre (Bouanga, Hamouma) soit manqués de conviction face à Costil (Neyou, Khazri). Quand on voit qu'il aura fallu plus de six occasions franches pour en convertir une seule par Wahbi Khazri (73e), il y a de quoi enrager... Surtout quand on voit la dernière situation sauvée sur la ligne par Timothée Pembélé (91e).

Trop d'espaces et d'erreurs derrière

Sans quelques retours magnifiques de Denis Bouanga (9e) ou Yvan Neyou (45e), l'ASSE aurait rapidement pu prendre le bouillon. Au niveau de l'équilibre défensif, cette équipe stéphanoise est en difficulté sur les derniers matches et cette rencontre face à Bordeaux n'a pas rassuré avec deux erreurs individuelles (Sow puis Moukoudi) pour plomber Sainté. En prime, les Verts ont perdu sur blessure Saïdou Sow, contraint de sortir avant la mi-temps après un choc à la tête avec le scandinave Gregersen.