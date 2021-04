ASSE - Girondins (4-1) : avant Neyou, Costil a salement débiné Ben Arfa !

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

Le huis clos a permis de démasquer la face cachée de Benoît Costil. Joueur très professionnel, sur et en dehors du terrain, le gardien des Girondins de Bordeaux aurait même tout du gendre idéal si de récentes casseroles n’étaient pas venues noircir le tableau.

Dimanche, le portier international s’en est ainsi vivement pris à Yvan Neyou en lui aboyant dessus comme un enfant dans la cour d’école alors que l’intéressé s’était blessé ! Les images ont fait le tour de la toile et montrent un Costil peu à son avantage.

Costil a déjà descendu Ben Arfa à Bordeaux

Un autre dossier qui égratigne la réputation du joueur de 33 ans est sorti par L’Équipe. En se penchant sur les animosités de certains joueurs bordelais envers Hatem Ben Arfa, on apprend ainsi que son gardien n’est pas le dernier à l’avoir débiné cette saison au Haillan !

« Ben Arfa a été un cas à part et un sujet de crispation régulier cette saison. Beaucoup de joueurs n'ont pas compris que le milieu offensif jouisse d'un statut particulier dès son arrivée en octobre, peut-on ainsi lire dans le quotidien sportif. Le principal intéressé n'a sans doute pas tout fait non plus pour améliorer sa cote de popularité. Outre Koscielny, Benoît Costil a récemment dit tout le mal qu'il pensait de lui. Ses soutiens dans le vestiaire ne se comptent même pas sur les doigts d'une main. »