ASSE – Girondins (4-1) : Khazri n'est pas le seul Vert à avoir marqué des points contre Bordeaux

Avec son triplé, Wahbi Khazri a été le grand artisan de la victoire de l'ASSE face aux Girondins ce dimanche. Mais à l'heure de distribuer les bons points, Claude Puel n'a pas manqué de saluer la prestation d'Etienne Green. Epatant lors de la victoire à Nîmes (2-0), le jeune portier a confirmé. Il a remporté son face à face avec Oudin (45e) et il a eu la baraka avec cette frappe de Basic repoussée par son poteau (45e)... « Il a été sobre et quand il a fallu intervenir, il a été présent, comme sur la balle de 2-2. Il a fait de belles sorties. Il a été propre. C'est bien », a commenté Puel.

Green confirme, Silva refait surface

Lequel a également salué le match de Gabriel Silva. Préféré à Kolo en l'absence de Trauco, le Brésilien a parfaitement justifié la confiance de son entraîneur. Alors qu'il n'avait plus joué depuis novembre, il s'est montré solide et appliqué dans ses relances. « J'ai fait ce choix parce que Miguel Trauco a ressenti des douleurs et parce que Kolo n'a pas donné satisfaction à chaque fois qu'il a joué sur le côté. Gaby a retrouvé de la confiance. Il ne se pose plus de questions sur ses ischios, ses blessures. Physiquement, il est bien. Il revient à un bon niveau et il est intéressant au niveau de sa mentalité », s'est félicité Puel. A noter encore la bonne entrée de Zaydou Youssouf, buteur hier. Et qui pourrait bien débuter à Paris, dimanche prochain.