ASSE – Girondins (4-1) : Khazri voit triple, Green confirme... les notes des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les meilleures déclarations de l'année 2020

GREEN (6)

Epatant lors de la victoire à Nîmes (2-0), le jeune portier a confirmé. Il a remporté son face à face avec Oudin (45e). Et il a eu la baraka avec cette frappe de Basic repoussée par son poteau (45e) !

DEBUCHY (5)

Encore un penalty concédé, très sévère celui-là. On l'a senti sur le fil du rasoir du début à la fin, même s'il est toujours irréprochable niveau combativité.

MOUKOUDI (6)

Des interventions musclées. Une tête au dessus (56e) avant d'être à l'origine du 2e penalty de Khazri avec sa frappe déviée de la main par Briand. En place.

CISSE (5)

Une entame très laborieuse avec une mauvaise relance sur le penalty girondin et des ratés à la pelle. Mais il s'est bien ressaisi. Impliqué sur le 2e penalty de Khazri, il a beaucoup mieux fini.

SILVA (6)

Préféré à Kolo en l'absence de Trauco, le Brésilien a parfaitement justifié la confiance de Puel. Alors qu'il n'avait plus joué depuis novembre, il a fait son match. Solide et appliqué dans ses relances. L'une des satisfactions de la soirée.

NEYOU (6), puis MOUEFFEK

En sentinelle, Neyou, averti d'entrée pour une semelle sur Adli, a gratté un ballon qui aurait pu permettre à Khazri de marquer sans un sauvetage de Costil (50e). Et c'est lui qui a initié l'action du but de Youssouf, avec une belle interception. Il s'est blessé dans la foulée et a laissé sa place à MOUEFFEK.

HAMOUMA (4), puis NORDIN

Pour sa première titularisation depuis deux mois, Hamouma est apparu en manque de rythme. Il a tiré à côté, seul face à Costil (14e), et n'a plus été dangereux par la suite. Remplacé par NORDIN, transparent.

CAMARA (5,5)

Toujours aussi actif, il a fait preuve de son abattage habituel. Et il a souvent joué vers l'avant.

AOUCHICHE (4), puis YOUSSOUF

Aouchiche a tiré le corner qui a permis à Khazri de marquer le but du 2-1. Mais dans le jeu, il a encore été peu consistant. Un centre pour la tête de Moukoudi (56e) avant de céder sa place à YOUSSOUF, qui s'est arraché pour inscrire le 4e but, en taclant.

BOUANGA (5), puis MONNET-PAQUET

Sur son aile gauche, Bouanga n'a pas ménagé ses efforts et il a été récompensé en étant à l'origine du but de Youssouf. Remplacé par MONNET-PAQUET.

KHAZRI (8), puis ABI

Khazri a signé le premier triplé de sa carrière en transformant deux penaltys et en décochant une belle frappe du droit. L'homme de ce sprint final, pour l'ASSE, c'est bien lui ! Remplacé par ABI, qui a frappé largement à côté, seul face à Costil (86e).