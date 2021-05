ASSE, Girondins : Batlles clarifie son avenir et désigne le nouveau Zouma des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

Hormis Christophe Galtier, Laurent Batlles sera peut-être l’entraîneur le plus convoité de Ligue 1 à l’intersaison. Auteur d’un travail remarquable sur le banc de l’ESTA, qu’il a fait remonter en L1 la saison prochaine, l’ancien milieu de l’ASSE se sait courtisé cet été (Bordeaux, Montpellier) mais reste focalisé sur son club.

« Pour l’instant, il me reste deux ans de contrat à Troyes. Je me focalise déjà sur mon club et on verra ensuite ce qui se passera, a-t-il affirmé sur les ondes de France Bleu Loire Saint-Étienne. Je ne vais pas tout commenter sur ce qu’on dit. Il y a des choses qui sont vraies, d’autres non. Je suis très terre-à-terre. Mon rêve, c’est déjà de se maintenir la saison prochaine en Ligue 1 et de faire évoluer mon équipe, de faire évoluer mes joueurs comme j’ai envie de les faire évoluer. Je suis un passionné du football, un passionné de l’entraînement. J’ai la chance aujourd’hui de pouvoir entraîner alors qu’il y a énormément d’entraîneurs qui sont au chômage. Moi je suis très bien avec mes joueurs et mon staff au quotidien sur le terrain. »

Batlles compare Gourna-Douath à Zouma

Revenant sur son passé à l’ASSE, où il a pris soin d’encenser Claude Puel et Mahdi Camara, Batlles a dit tout le bien qu’il pensait de Lucas Gourna-Douath (17 ans). « On a souvent essayé de prendre Lucas Gourna mais on n’avait pas le double surclassement tellement il était jeune. Il montrait tellement de maturité dans son jeu et dans la vie de tous les jours. Il m’a fait penser un peu à Kurt Zouma quand il est arrivé dans le groupe pro et que j’ai joué avec lui. Il avait 16 ans et demi mais on avait l’impression que ça faisait 10 ans qu’il jouait. Lucas, c’est un peu la même chose, a-t-il ajouté. Lucas joue sans pression, il fait des bons choix, le coach le met à bon escient pour ne pas non plus le griller. Il était déjà capitaine en équipe de France, il a été surclassé une catégorie au-dessus. Il n’y a pas de fumée sans feu, il montre de belles choses. »