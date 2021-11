ASSE, Girondins : Daniel Riolo utilise les Verts pour cogner sur Bordeaux

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Ce sont deux grands noms du foot français. Qui, de toute évidence, entre rachats et mauvais résultats, accomplissent le même parcours depuis plusieurs mois. On parle ici de l'ASSE et des Girondins de Bordeaux qui éprouvent les pires difficultés à rendre leurs supporters heureux et même rassurer quiconque au sujet de leur avenir.

Sur les ondes de RMC, au travers de propos retranscrits par Girondins4ever, Daniel Riolo a donc comparé ce qui pouvait l'être. Préparant, bien entendu, la future vente de l'ASSE à on ne sait qui. Le consultant qui estime tout de même que les troubles actuels dans le Forez sont moindres que ceux connus à Bordeaux ces dernières années. Extrait.

"Ce qui a été fait à Bordeaux, par rapport au club, c’est bien pire que ce qui a été fait à Saint-Etienne. Saint-Etienne, c’est une mauvaise passe sportive comme ça arrive. Eventuellement ils peuvent descendre en Ligue 2. C’est déjà arrivé. C’est mal géré, mal foutu mais ce n’est pas Bordeaux. Bordeaux c’est du tapage dans la caisse, c’est des gens qui sont venu se servir, c’est des gens qui n’avaient rien à voir avec le club. C’est un Président qui les a insultés, qui a fait des choses terribles à l’égard des supporters, par rapport à la sécurité...”.