ASSE, Girondins : Daniel Riolo voit les deux clubs flamber cette saison !

En plus d'avoir des ultras liés par une solide amitié, l'AS Saint-Etienne et les Girondins de Bordeaux ont un point commun : une saison 2019/20 apocalyptique. Les Verts, même s'ils ont atteint la finale de la Coupe de France, ont lutté pour leur maintien et connu un changement d'entraîneur. Les Aquitains, eux, ont obtenu des résultats décevants, plombés par des relations très tendues entre la direction et les supporters. Mais pour Daniel Riolo, il ne fait aucun doute que les choses vont changer lors des prochains mois.

"Il faut savoir qu'en Ligue 1, il y a toute une gamme d’équipes, c’est par cycles, ou une année sur deux, a-t-il déclaré sur RMC. Là, cette année, tu vas voir le come-back de Bordeaux, Saint-Etienne, qui ne vont pas faire des saisons pourries. Quand tu as touché le fond, derrière il y a mobilisation générale, il y a ménage qui se fait."

"J'annonce la revanche des seconds couteaux"

"On gomme un peu toutes les erreurs de recrutement, on a bien dépensé l’oseille comme surtout il ne fallait pas, on est bien à la rue, et on repart. Puis on arrive à construire avec peu. La Ligue 1, c’est avec peu qu’on réussit le mieux. Dès que tu dépenses, tu dépenses tellement mal que tu fais tout à l’envers. Cette année, j’annonce la revanche des seconds couteaux, Bordeaux et Saint-Etienne »."