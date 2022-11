ASSE, OL, Girondins, équipe de France : une légende du football français fête son anniversaire

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

Le 27 novembre n'est pas une date comme les autres pour les amoureux de l'équipe de France. C'est en effet l'anniversaire d'Aimé Jacquet, entraîneur des Bleus au soir du 12 juillet 1998, quand ils ont battu le Brésil (3-0) en finale de la Coupe du monde. Un événement majeur pour le football français, qui n'a plus jamais été le même par la suite. Bombardé sélectionneur intérimaire après la traumatisante défaite contre la Bulgarie (1-2) en novembre 1993, synonyme d'élimination du Mondial 94, l'ancien milieu a su redresser les Tricolores avec maestria et lancer une nouvelle génération qui allait tout emporter (Zidane, Djorkaeff, Karembeu...). Le tout malgré des critiques récurrentes à cause de l'austérité du jeu de son équipe.

Mais avant de toucher le graal avec l'équipe de France, Aimé Jacquet a été un milieu de terrain besogneux, comme il s'est défini lui-même, ayant évolué de 1960 à 1973 à Saint-Etienne, où il a été formé, puis à l'OL de 1973 à 1975, où il a entamé sa carrière d'entraîneur. Après quatre années sur le banc des Gones (1976-80), il a rejoint les Girondins de Bordeaux, qu'il a mené au sommet du football français (1980-89). Après deux expériences malheureuses à Montpellier (1989-90) et Nancy (1990-91), il a intégré la Fédération. Le reste fait partie de l'histoire. Joyeux anniversaire à Aimé Jacquet, l'homme de la première étoile !