ASSE, Girondins, FC Nantes, OM : l'avertissement de la FIFA aux nouveaux investisseurs

La crise financière et la réforme du fair-play financier sont des sujets qui touchent et toucheront les clubs européens pendant de très longs mois. L’arrivée éventuelle de nouveaux capitaux via des repreneurs fortunés pourrait donc devenir monnaie courante en Ligue 1.

Les Girondins de Bordeaux sont par exemple mis au pied du mur depuis que King Street a entériné son retrait le mois dernier. D’autres comme l’ASSE, le FC Nantes voire l’OM pourraient suivre. Gianni Infantino a donc évoqué ce sujet sensible en étant très clair : il ne veut pas de marchands de tapis.

« S'assurer qu'ils ne laissent pas un champ de ruines »

« Il faut trouver un juste équilibre entre les mesures qui protègent face aux excès, tout en conservant un cadre attractif pour les investissements sains et solides, a expliqué le président de l’UEFA dans L’Équipe. L'arrivée de nouveaux investisseurs est évidemment bienvenue, mais il faut des règles pour s'assurer qu'ils ne laissent pas derrière eux un champ de ruines. »