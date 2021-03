ASSE, Girondins : Gasset se frotte déjà les mains avant son retour à Saint-Étienne

Zapping But! Football Club ASSE : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

L’heure est à la révolte du côté de l’ASSE. Incapables de faire preuve de constance depuis le début de la saison, qui laissait pourtant espérer de belles promesses, les Verts devront se battre jusqu’au bout pour le maintien.

Claude Puel est conscient du problème et devra le résoudre en partie à Nîmes lors de la reprise des Verts le dimanche 4 avril lors de la 31e journée de L1 (17h05). Ensuite, il sera temps de mettre le cap sur la réception des Girondins de Bordeaux, une semaine plus tard à Geoffroy-Guichard (15h). C’est peut-être précisément là que le bât blesse.

Si l’ASSE avait signé une performance de choix à l’aller, le retour s’annonce plus épineux puisque les Verts n’ont pris qu’un point par match à domicile cette saison (15 sur 45 possibles) ! Pour ne rien arranger, les coéquipiers de Jessy Moulin ont déjà encaissé pas moins de 25 buts dans le chaudron cette saison. Pour l’instant, seul le Nîmes Olympique fait pire (29 buts).

🔴 (@ButASSE) L'ASSE souhaite prolonger : Gourna, Moueffek (offre reçue), Nordin (offre r.) et Yvan Neyou ! Debuchy et Hamouma n'ont aucune nouvelle des dirigeants. Pas de prolongation en vue pour : Green, KMP, Retsos, Modeste, Cissé, Karamoko, Llort, Porsan-Clémenté et Trauco. pic.twitter.com/rACj9JWdue