ASSE, Girondins : gros coup de pression pour la montée en L1 !

Philippe Hinschberger, l'entraîneur de Niort, relégué en L1, a fait ses pronostics sur la nouvelle saison de L2 dans La Voix du Nord. « Bordeaux et Saint-Étienne devraient obligatoirement jouer la montée, estime le technicien. Ce sont les favoris naturels. Saint-Étienne joue ses matchs à domicile devant 40 000 spectateurs, on a vu sur la deuxième partie de la saison dernière que quand l’équipe avait trouvé la bonne carburation, cela devenait très compliqué. Bordeaux joue devant 25 000 ou 30 000, je ne les vois pas ailleurs que dans les trois ou quatre premiers. »

Au dessus du lot selon Hinschberger

Et à lui d'ajouter... « Je n’oublie pas aussi les équipes qui descendent de Ligue 1 : Troyes, Angers qui vient de passer huit saisons en Ligue 1, comment vont-elles gérer la descente ? Il y a aura aussi Auxerre et Caen qui a pris Jean-Marc Furlan un spécialiste de la montée même si généralement il ne le fait pas en un an, les gens ont besoin de comprendre comment il travaille, c’est presque deux fois plus que les autres. Quand je regarde les effectifs que vont posséder ces quatre ou cinq équipes de tête, je ne vois pas comment elles pourraient refuser le jeu. »

La @Ligue2BKT démarre Samedi 15H.

Prono Classement Saison 23/24 (mercato pas terminé)



1/ Bordeaux

2/ ASSE

3/ AJA

4/ Amiens

5/ Angers

6/ ESTAC

7/ EAG

8/ PFC

9/ Pau

10/ VAFC

11/ ACA

12/ GF38

13/ Caen

14/ Dunkerque

15/ Concarneau

16/ QRM

17/ Bastia

18/ Rodez

19/ Annecy

20/ Laval — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) August 3, 2023

