ASSE – Girondins : grosse tension à Bordeaux, l'entraînement interrompu par les Ultras !

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le revenant Wahbi Khazri

C'est toujours chaud aux Girondins. Avant d'aller défier l'ASSE demain, les hommes de Gasset ont reçu un bon coup de pression dela part de leurs supporters ce samedi. Les Ultramarines se sont en effet invités à l'entraînement et celui-ci a dû être interrompu. Bordeaux n'a gagné qu'1 seul de ses 11 derniers matchs et ne pointe plus qu'à 4 points de la 17e place. Une centaine de supporters sont venus au Haillan. Les Ultramarines ont expliqué leur action via un communiqué. Ils parlent notamment de « colère populaire »....