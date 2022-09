ASSE - Girondins : Guion laisse le statut de favori aux Verts

Zapping But! Football Club ASSE : descente, coup de balai, les fausses bonnes idées qui circulent

Cela aurait du être un beau spectacle. Avec deux publics qui s'apprécient et même une franche amitié entre Ultras des deux camps. Il n'en sera rien, malheureusement, et Geoffroy-Guichard sonnera creux pour cause de huis clos, le dernier pour les Verts cette saison.

Dans ces conditions, les Girondins, leaders de la L2, ont une carte à jouer sur le terrain du 19e. Mais selon leur entraîneur, David Guion, le favori reste l'ASSE. "Saint-Étienne, on y va en challenger. C'est l'une des équipes qui a le plus recruté à l'intersaison, elle a recruté des joueurs de Ligue 1. Ce qui n'est pas banal, ce qui est même interpelant, c'est qu'on ne peut pas être 19e et meilleure attaque. Ils ont eu moins trois points également. On va vraiment chez un adversaire comme le PFC qui a des ambitions, veut remonter de suite. C'est un gros challenge qui nous attend face à cette grosse formation stéphanoise qui reste sur un match très accompli à domicile, très maîtrisé face à Bastia."