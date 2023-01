ASSE, Girondins : le boycott des supporters n'a pas marché, les Ultramarines en soutien

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Si les supporters stéphanois ont tenté un tour de force pour accélérer la vente du club en annonçant le boycott du match entre l'ASSE et le SM Caen vendredi (1-1), il semblerait que le mouvement a moyennement pris.

En effet, le club stéphanois a communiqué sur le nombre de fans effectivement présents dans le Chaudron il y a deux jours … Et il demeure important puisqu'il y avait exactement 14 785 personnes au stade (15 200 en ajoutant les invitations partenaires et VIP). Une différence de seulement 3 179 par rapport au chiffre de 18 379 annoncé à la LFP et prenant en compte les abonnés.

La banderole des Ultramarines en soutien des Stéphanois

Si le boycott s'est pleinement ressenti au niveau de l'ambiance éteinte du Chaudron, il faudra attendre la réception de Laval le 10 janvier prochain hors vacances scolaires pour savoir si, oui ou non, le mouvement aura réellement un impact sur la billetterie. A l'initiative des Magic Fans et des Green Angels, tous les principaux groupes de supporters ont annoncé poursuivre le mouvement.

En attendant, les supporters stéphanois peuvent toujours compter sur le soutien de leurs « amis » des Girondins de Bordeaux dans leur lutte contre les dirigeants stéphanois. Vendredi face à Sochaux (victoire 2-1 du club au scapulaire), les Ultramarines ont affiché leur soutien au travers d'une banderole : « L’ASSE appartient à ses supporters, pas à ses actionnaires ».